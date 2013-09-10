Українських чоловіків хочуть відправляти у декретну відпустку на 2 тижні

Про це під час круглого столу сказала міністр соціальної політики Наталія Королевська, передає News24UA.

За словами міністра, зараз розглядається проект програми утвердження гендерної рівності до 2016 р. На її реалізацію планується виділити 6 млн грн.

У програмі планується введення двотижневої відпустки для чоловіків, призначеної для догляду за новонародженим дитиною, впровадження рівних прав для чоловіків і жінок на ринку праці та зменшення розриву в зарплаті. Також, за словами міністра, заплановано внести зміни до виборчого законодавства для запровадження гендерної рівності.

"Ця програма має стати кроком для затвердження рівності чоловіків і жінок", - підкреслила Королевська. Під час обговорення проекту урядової програми представники громадських організацій закликали міністра включити до програми пункт про обов'язкове впровадження при всіх органах влади посади радника з гендерних питань, як це було до 2010 р.