Міліція: матч Україна-Англія відбувся без сутичок між фанатами
01:13, 11 вересня 2013Суспільство
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У столичному главку міліції запевняють, що після завершення матчу між збірними України та Англії ніяких сутичок між прихильниками обох футбольних команд не відбулося.
Україна - Англія
Як повідомили УНІАН в прес-службі ГУ МВС України у місті Києві, було декілька анонімних телефонниз дзвінків, в яких невідомі особи повідомляли про бійкии між уболівальниками, проте наразі це не підтверджується офіційно.
Правоохоронці здійснюють перевірку інформації.
Нагадаємо, один з найважливіших матчів у боротьбі за путівку на чемпіонат світу-2014 у відбірковій групі Н, між збірними України та Англії закінчився з рахунком 0:0
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