Міліція: матч Україна-Англія відбувся без сутичок між фанатами

Як повідомили УНІАН в прес-службі ГУ МВС України у місті Києві, було декілька анонімних телефонниз дзвінків, в яких невідомі особи повідомляли про бійкии між уболівальниками, проте наразі це не підтверджується офіційно.

Правоохоронці здійснюють перевірку інформації.

Нагадаємо, один з найважливіших матчів у боротьбі за путівку на чемпіонат світу-2014 у відбірковій групі Н, між збірними України та Англії закінчився з рахунком 0:0