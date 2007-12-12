У АМК розповіли, хто винен у подорожчанні олії

В Антимонопольному комітеті (АМК) України припускають, що підвищення ціни на олію в Україні восени цього року сталося в результаті картельної змови.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам заявив голова АМК Олексій КОСТУСЄВ.

Він також уточнив, що розслідування з цього питання комітет планує закінчити 27 грудня.

“Для мене очевидно, що тут була картельна змова, тому що підстав для такого різкого підвищення цін на соняшникову олію, а саме на 61% за чотири місяці, не було. Були підстави для зростання: на 6% менше зібрали соняшнику у світі в попередньому році. Були підстави для деякого зростання через те, що подорожчала сировина. Однак настільки вона не подорожчала”, - відзначив О.КОСТУСЄВ, наголосивши, що інші чинники залишалися стабільними.

Голова АМК також повідомив, що в деяких випадках склалася дика, за його оцінкою, ситуація, коли українська соняшникова олія за кордоном коштувала менше, ніж в Україні.

“Ми вважаємо, що ці сім груп, які тримають основний ринок соняшникової олії, швидше за все, уклали картельну угоду, і ми маємо намір це довести і покарати їх за це”, - заявив О.КОСТУСЄВ, наголосивши, що покарання може бути у вигляді штрафу до 10% виручки за останній рік.

Нагадаємо, з кінця серпня роздрібні ціни на соняшникову олію в Україні виросли в середньому на 30% порівняно з початком 2007 року. Так, якщо на 30 грудня 2006 року літр олії коштував 5,93 грн., то в листопаді – близько 10 грн.

Довідка УНІАН. За даними Держкомстату, в Україні в січні-серпні 2007 року вироблено 1 млн. 426 тис. тонн соняшникової олії нерафінованої, що на 7,2% вище від показника за аналогічний період 2006 року.

Місткість українського ринку соняшникової олії фахівці оцінюють в 500-600 тис. тонн на рік.

У 2006/2007 МР Україна виготовила 2,25 млн. тонн соняшникової олії проти 2 млн. тонн, виготовлених у 2005/2006 МР.