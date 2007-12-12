У Донецьку випустили ”чорного трансплантолога” під підписку

Ізраїльський лікар Міхаєль Зіс, 12 жовтня затриманий у Донецьку за звинуваченням у незаконних операціях із пересадки нирок, який чекав рішення про екстрадицію, рішенням Ворошилівського районного суду міста Донецька випущений на волю під підписку про невиїзд. Про це “Острову” повідомило джерело в правоохоронних органах.

У той же час в.о. голови Ворошилівського районного суду Віктор Коновалов не підтвердив, але і не спростував цю інформацію. «Я не знаю. Вчора я виїжджав у справах, а сьогодні тільки повернувся. Тому я не в курсі», - сказав він. «Але якщо рішення (про звільнення і підписку про невиїзд – «Остров») ухвалювалося, то воно приймалося згідно із законом. У наших судах все робиться тільки згідно з законом”, - завірив він. За інформацією «Острова», справу про звільнення М.Зіса слухав суддя Геннадій Міщенко.

Як повідомлялося раніше, ізраїльська поліція, розслідуючи справу так званих "чорних трансплантологів", з`ясувала, що більшість операцій з пересадки донорських органів вони здійснювали в Донецькому центрі трансплантації нирок під керівництвом доктора Зіса, який рішенням Міністерства охорони здоров`я Ізраїлю позбавлений ліцензії на проведення лікарської діяльності. 12 жовтня Міхаель Зіс був затриманий донецькими правоохоронцями за запитом їхніх молдавських колег. Генеральна прокуратура Молдови звернулася до правоохоронних органів України з вимогою про затримання і екстрадицію до Кишинева ізраїльського лікаря Міхаеля Зіса, підозрюваного у незаконних операціях з пересадки донорських нирок. Ізраїль наполягає на екстрадиції пана Зіса до Ізраїлю.