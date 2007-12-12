На пляжі знайшли боєприпаси для гранатомета

У смт Коктебель в Криму на пляжі знайдено ящик із запалами і пострілами для гранатомета.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні МНС України в Криму, підозрілу знахідку знайшов сторож пляжу. Предмети, схожі на снаряди, були цілими і запаяними в целофан.

На місце знахідки прибули оперативна група МНС, міліція і співробітники СБУ. Знайдені боєприпаси були ідентифіковані фахівцями: в упаковці були запали і 6 пострілів для гранатомета РПГ-7, призначені для ураження бронетехніки. «Все сучасного виробництва і у відмінному стані», – зазначили в прес-службі управління МНС в Криму.

Зараз співробітники СБУ з`ясовують, кому належав ящик і для чого призначалися боєприпаси.

Вибухонебезпечні предмети доставлені в безпечне місце, їх знищення здійснять сапери МНС Севастополя.