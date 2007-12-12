Ющенко підписав Указ про підвищення боєздатності Збройних Сил

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Указ про додаткові заходи щодо підвищення боєздатності Збройних Сил України.

Текст документу розміщено на офіційному веб-порталі глави держави.

Рішення прийнято з метою забезпечення розвитку ЗСУ та підвищення їх боєздатності.

Згідно з документом, до 1 березня 2008 р. Кабінет Міністрів України має підготувати та подати свої пропозиції про внесення змін до Державної програми розвитку Збройних Сил на 2006–2011 роки щодо завершення до кінця 2010 р. переходу на комплектування Збройних Сил України військовослужбовцями, які проходять військову службу за контрактом.

Також Кабмін має до 1 листопада розробити для внесення на розгляд Верховної Ради законопроекти про затвердження нових статутів ЗСУ з урахуванням переходу на контрактну військову службу.

Крім того, уряд повинен підготувати законопроект про внесення змін до Закону України «Про правовий режим майна у Збройних Силах України» щодо продажу нерухомого майна Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань виключно Фондом державного майна України.

В указі, зокрема, йдеться і про здійснення у першому кварталі 2008 р. аналізу причин незадовільного вирішення питань будівництва (придбання) житла для військовослужбовців та відпрацювання ефективних механізмів фінансування необхідних заходів для поліпшення ситуації.

Міністерству оборони України глава держави доручив до 30 грудня поточного року розробити та затвердити програму розвитку Сил спеціальних операцій; забезпечити формування державного оборонного замовлення на 2008 рік з урахуванням необхідності переоснащення Збройних Сил новітніми зразками зброї та військової техніки.

Міноборони також має уточнити у місячний строк після прийняття Закону України «Про Державний бюджет України на 2008 рік» плани нарощування боєготовності Об`єднаних сил швидкого реагування; удосконалити до 1 березня наступного року механізм моніторингу та контролю за станом боєготовності Об`єднаних сил до виконання завдань за призначенням.