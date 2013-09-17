Український фрегат "Гетьман Сагайдачний" відправиться боротися із морськими піратами

Ближчими днями фрегат “Гетьман Сагайдачний” приєднається до учасників багатонаціональної операції з протидії піратству на морі "Океанський щит".

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр закордонних справ України, чинний голова ОБСЄ Леонід Кожара повідомив під час свого виступу на міжнародній конференції “Роль міжнародних організацій у національній безпеці України”.

“Вже за кілька днів флагман Військово-морських сил України фрегат “Гетьман Сагайдачний” має вийти з Севастополя, щоб приєднатися до операції НАТО “Океанський щит” по боротьбі з морським піратством в районі Африканського рогу та Аденської затоки”, - сказав Кожара.

Він нагадав, що на розгляді Верховної Ради перебуває проект закону про ратифікацію угоди між Україною і НАТО щодо участі України в цій операції.

За словами Кожари, парламент планує розглянути цю угоду 19 вересня.

Він також зазначив, що у даний час опрацьовуються пропозиції щодо залучення України до місій та операцій під проводом ЄС.

“Україна володіє достатнім потенціалом, щоб зробити свій внесок у зміцнення спроможності ЄС у контексті європейської глобальної безпеки”, - сказав Кожара.