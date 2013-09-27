Суд засудив екс-мера Гайсина Гука до 7 років в’язниці з конфіскацією

Про це УНІАН повідомило джерело у суді.

За інформацією джерела, судове засідання та оголошення вироку відбулось 26 вересня.

Під час оголошення вироку, обвинувачений був узятий під варту в залі суду.

У прес-службі прокуратури УНІАН, не надали чіткої відповіді стосовно спонтанно проведеного засідання суду, адже оголошення вироку обвинуваченому постійно переносилось. А також не підтвердили, але й не спростували вирок суду.

На тему: Прокуратура завела справу на опозиційного міського голову Гайсина

Як повідомляв УНІАН, прокуратура Вінницької області у 2012 році порушила кримінальну справу стосовно Гайсинського міського голови. Міського голову Гайсина, головного санітарного лікаря, начальника одного із комунальних підприємств та підприємця звинувачують у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем, а також у службовому підробленні.

За даними прокуратури, чиновник, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з вищезгаданими посадовцями, одноособово підписував завідомо неправдиві договори та акти виконаних робіт щодо проведення дезінфекції та дератизації у п'яти дитсадках Гайсина та в підвалах багатоповерхових будинків, які насправді не проводились. Збитки міського бюджету при цьому становлять 866,7 тис. грн.

Депутати фракції «Батьківщина» Вінницької обласної ради вважають сфальсифікованою справу проти гайсинського міського голови Анатолія Гука. У Гайсині у дні проведення судових засідань відбувались пікети жителів міста, які не згодні із обвинуваченнями в бік мера. Під час виборів мера Гайсина, за Анатолія Гука свої голоси віддали 80% жителів районного центру.