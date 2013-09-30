У Януковича переконані, що в Україні зараз найвищий рівень свободи інформації

Про це заявив під час дискусії з нагоди відзначення в Україні Дня права знати керівник Головного управління забезпечення доступу до публічної інформації Адміністрації Президента України Денис Іванеско, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

«Україна перебуває сьогодні на високому рівні свободи інформації. Держава забезпечує системне виконання Закону «Про доступ до публічної інформації», а також належний нагляд за його дотриманням», - підкреслив він.

За словами Іванеска, сьогодні держава надає своїм громадянам ту інформацію, яку вони потребують у той спосіб, який зручний запитувачу. Лише за минулий рік центральними органами виконавчої влади та ОДА в рамках виконання норм Закону «Про доступ до публічної інформації» було оприлюднено 290 тис. документів, надано 43 тис. відповідей на інформаційні запити, з них 3400 запитів представників ЗМІ. З цієї кількості 25 тисяч запитів були направлені до розпорядників через електронну пошту, зазначив він.

Показник кількості запитів 8,8 на 10 000 осіб населення цілком відповідає показникам провідних демократичних країн. 93% запитувачів отримали відповіді на запити протягом базового терміну 5 днів, додав Іванеско.

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На думку представника АП, досягти такого рівня вдалося, в першу чергу, завдяки якісно прописаному закону, який третій рік поспіль входить до десятки кращих законів світу щодо доступу до інформації.

Також Іванеско подякував незалежним експертам і представникам НДО за високі оцінки, які отримує стан реалізації норм закону. «Це наша спільна перемога, результат спільних зусиль громадських активістів, журналістів і влади. Без ретельного контролю, без лідерства АП, без принципової позиції Президента України ми б не мали таких позитивних оцінок і високого рівня виконання закону», - заявив він.