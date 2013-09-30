У Горлівці бандитів, які цинічно грабували пенсіонерів, посадили на 7 років

«У ході судового розслідування встановлено, що четверо донеччан грабували літніх людей. Чоловіки проникали в помешкання потерпілих та, застосувавши силу, відбирали у них пенсії. Від дій зловмисників постраждали 5 людей, деяким з них вже за 80 років, повідомляє прес-служба прокуратури Горлівки.

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За даним фактом було розпочате кримінальне провадження з кваліфікацією за ч.3 ст.187 (розбій, поєднаний з проникненням у житло), за ч.3 ст.186 (грабіж з проникненням у житло) та ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю) КК України. Процесуальне керівництво ходом розслідування здійснювала прокуратура Микитівського району м. Горлівки », - повідомив прокурор прокуратури Микитівського району м. Горлівки Денис Ходус.