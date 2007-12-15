ООН уклала угоду з Національною Асамблеєю інвалідів України

Координатор системи ООН в Україні Френсіс О’ДОННЕЛЛ і голова Національної Асамблеї інвалідів України Валерій СУШКЕВИЧ підписали Меморандум про співпрацю.

Як повідомили УНІАН у Центрі новин ООН, сторони домовилися взаємодіяти у сфері захисту прав інвалідів, сприяти їхній соціальній інтеграції та підвищувати рівень суспільної інформованості про проблеми цієї категорії населення.

Меморандум відображає прагнення спільними зусиллями добиватися підписання та ратифікації Україною Конвенції про права інвалідів, яка покликана захистити інтереси 650 млн. осіб із обмеженими можливостями. За офіційними даними, в Україні налічується близько 2,5 млн. інвалідів.

Конвенція містить 50 статей, спрямованих на захист прав інвалідів, ліквідацію дискримінації стосовно до них, забезпечення їхнього права на роботу, охорону здоров`я, освіту й повну участь у житті суспільства, доступу до правосуддя, особистої недоторканності, свободи від експлуатації й зловживань, свободи пересування, індивідуальної мобільності тощо. Конвенція не закріплює нових прав інвалідів. Вона вказує шляхи реалізації вже існуючих загальновизнаних прав людини.

Конвенція була схвалена в грудні 2006 року й набуде чинності на 30-й день після здачі на зберігання Генеральному секретарю ООН 20-ої ратифікаційної грамоти. Поки її підписали 118 держав, а ратифікували всього 12.

На прес-конференції в Києві, присвяченій підписанню Меморандуму, відбулася також презентація Конвенції, виданої азбукою Брайля.

Перші 100 комплектів Конвенції будуть поширені серед інформаційних центрів для людей з поганим зором.

Виступаючи на прес-конференції, Ф.О`ДОННЕЛЛ підкреслив, що питання інтеграції в суспільство людей із особливими потребами й зміни ставлення суспільства до таких людей є вкрай актуальними.

«Я впевнений, що лише спільними зусиллями, об`єднавшись разом із Національною Асамблеєю інвалідів України та іншими громадськими організаціями, й за підтримки відповідальних державних установ можна добитися істотного прогресу в інтеграції інвалідів України в усі сфери життя», — заявив представник ООН.