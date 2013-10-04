У Харкові відновили продаж квитків на матч Україна–Польща

Про це УНІАН повідомили у прес-службі футбольного клубу «Металіст».

Продаж квитків в касах стадіону «Металіст» для всіх бажаючих відновлений із 16:30 четверга, 3 жовтня.

У прес-службі клубу зазначили, що одна людина може придбати не більше чотирьох квитків.

«При придбанні більше 4 квитків в одні руки - обов'язкове пред'явлення посвідчення особи, заповнення анкети вболівальника і складання письмової заявки на придбання квитків, при цьому в момент подачі заявки можна тільки забронювати необхідну кількість квитків, а придбати їх можна буде після того, як заявка буде розглянута», - додали в клубі.

На тему: Рішення ФІФА у справі збірної України призупинене - президент ФФУ

Як повідомляв УНІАН, 27 вересня Дисциплінарний комітет ФІФА прийняв рішення накласти санкції на збірну України з футболу у вигляді проведення одного матчу без глядачів (Україна - Польща 11 жовтня в Харкові), а також оштрафував ФФУ на 45 тис. швейцарських франків і дискваліфікував стадіон «Арена-Львів» аж до початку відбірного циклу Чемпіонату світу 2018 року. Санкції було вжито, ґрунтуючись на звіті організації FARE (Футбол проти насильства і расизму в Європі), яка зазначала, що в ході гри 6 вересня у Львові (Україна - Сан-Марино, 9:0) уболівальники збірної України ображали на расовому ґрунті гравця української збірної Едмара (бразильця, що натуралізується), а також вивісили банер неонацистського змісту.

Вчора, 3 жовтня, президент Федерації футболу України Анатолій Коньков заявив, що рішення Дисциплінарного комітету Міжнародної федерації футболу (ФІФА) про санкції щодо збірної України призупинено. Тому матч у Харкові пройде з глядачами.