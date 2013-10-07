На Київщині знайшли плантацію коноплі на землі, яка належить сільраді

Як повідомили УНІАН у прес-cекторі Головного управління СБУ в Києві та Київській області, посіви нарковмісної коноплі були виявлені на земельній ділянці, що належить одній із сільських рад Ставищенського району.

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За матеріалами СБУ органами міліції розпочато кримінальне провадження за ст.310 (посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України. За такий злочин санкція статті передбачає покарання від штрафу до позбавлення волі на строк до семи років.

«Усі наркопосіви правоохоронці за допомогою техніки знищили», - йдеться в повідомленні.