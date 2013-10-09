У Франції після реконструкції відкриється найстаріший кінотеатр у світі

Як повідомляє РІА Новости з посиланням на місцеві ЗМІ, кінотеатр ”Едем” був закритий на реконструкцію у 1995 році. Всередині кінотеатру був проведений ремонт, старі сидіння замінені вельветовими кріслами, а на зміну килимам прийшов дубовий паркет. Реконструкція торкнулася і зовнішнього вигляду будівлі - зокрема, фасад кінотеатру тепер прикрашає мозаїка.

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Наприкінці XIX століття кінотеатр належав другу батька братів Люм`єр - Раулю Галло (Raoul Gallaud), і саме тут вперше в історії було продемонстровано фільм піонерів кінематографу - ”Прибуття потяга на вокзал” , повна назва якого звучить як ”Прибуття потяга на вокзал Ла-Сьота”.

Згодом ”Едем” не раз ставав майданчиком для виступів таких французьких зірок як Ів Монтан та Фернандель. Однак після 1980-х років доля кінотеатру складалася не найкращим чином. Його власник був убитий і відвідувачі перестали приходити в ”Едем”. До повного закриття у 1995 році кінотеатр відкривався щорічно лише на один тиждень для фестивалю, на якому демонструвалися перші фільми в історії кінематографу.

Як очікується, відкриття кінотеатру завтра відвідають актриси Жюльєт Бінош та Наталі Бай, а також режисер Роман Поланські. Оновлений 166- місцевий кінотеатр працюватиме не лише як майданчик для демонстрації фільмів, але також запропонує гостям експозицію про історію кіно.