УЗ проти ініціативи міліції вносити у квиток всі паспортні дані пасажира

« На сьогоднішній день реалізація ініціативи Міністерства внутрішніх справ є неможливою через неузгодженість з чинним законодавством України » , - йдеться у листі-відповіді «Укрзалізниці » Департаменту транспортної міліції МВС України . При цьому прес -служба відомства зазначає , що раніше транспортна міліція направила лист , в якому просила залізничників вносити в єдину базу всі паспортні дані пасажира , посилаючись на досвід Росії та Білорусі , що впровадили на своїх залізницях інформаційно - пошукову систему «Розшук - Магістраль» , що дозволяє в автоматичному режимі зіставляти дані про пасажирів з інформацією про розшукуваних осіб .

Однак «Укрзалізниця » вважає , що поки немає законних підстав для реалізації вищезгаданої ініціативи транспортної міліції , оскільки збір і зберігання персональних даних громадян не відповідає чинному законодавству України . Крім того , для реалізації ініціативи транспортної міліції необхідно розробити нове програмне забезпечення і пройти процедури реєстрації баз персональних даних відповідно до Закону України « Про захист персональних даних». Як повідомляв УНІАН , минулого тижня деякі правозахисні громадські організації звинуватили "Укрзалізницю" в незаконним збір та зберіганні персональних даних громадян . У відповідь на це « Укрзалізниця» нагадала , що діє строго в рамках чинного законодавства.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів , перевізник вносить ім'я та прізвище пасажира з його слів при купівлі квитка. Фіксація імені та прізвища громадян без додаткових даних не дає можливості ідентифікувати особу. Документ , що засвідчує особу , пасажирам потрібно пред'являти тільки при посадці . При цьому «Укрзалізниця» неднократно підкреслювала , що «Укрзалізниця» не формує базу персональних даних , а відповідно не збирає , чи не обробляється і не передає дані третім особам.