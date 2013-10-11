СБУ знайшла незаконне захоронення отрутохімікатів у Криму

Як повідомила прес-служба СБУ, 14 найменувань пестицидів, які раніше належали одній з місцевих агрофірм, були незаконно захоронені на її території.

У 2007 році кількість отруйних речовин, що належали агрофірмі, складала близько 14 тонн, не враховуючи майже 200 гексахлоранових шашок, які є речовинами першого класу небезпеки. Згодом отрутохімікати цих найменувань було заборонено використовувати постановою Кабінету Міністрів України, отже вони мали бути утилізовані. Агрофірма уклала договір із приватним підприємством щодо вивозу та подальшої утилізації отрути, що зберігалася.

На тему: СБУ звинуватила хімічну фірму в незаконному ввезенні отрути

Через деякий час підприємство припинило своє існування, частину приміщень було передано в оренду приватному підприємцю під утримання великої рогатої худоби. В інших будівлях розташувалося нове ТОВ.

Однак з`ясувалося, що керівник підприємства, яке було створено на базі старої агрофірми не вивіз частину отрути, а дав вказівку робітникам, використовуючи наявну сільгосптехніку, закопати пестициди просто на території.

Співробітники СБУ, ДСНС, МВС Судакського регіону виявили під шаром ґрунту отрутохімікати, які перебувають у стані хімічного розпаду. За оцінками фахівців перебування у ґрунті такої кількості отруйних речовин є небезпечним для навколишнього середовища та людей, помешкання яких розташовані поблизу.

Такі дії є порушенням порядку виробництва, зберігання, транспортування, використання, поховання, знищення та утилізації отруйних речовин. У діях керівництва фірми вбачається склад злочину, передбачений ч.2 ст.321 (порушення встановлених правил виробництва, придбання, зберігання, відпуску, обліку, перевезення, пересилання отруйних чи сильнодіючих речовин) Кримінального кодексу України.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Ведеться розслідування.