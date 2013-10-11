Примусове переведення депозитів у гривню призведе до колапсу банківської системи - експерт

Про це заявив колишній в.о. міністра фінансів України Ігор Уманський в ході круглого столу «Фінансове майбутнє США » в Інституті Горшеніна. «Національний банк України і уряд повинні перестати навіть думати про певні дії з валютними депозитами населення і намагатися підрахувати, вигідно чи не вигідно перевести їх насильно в гривню або видавати якимись цінними паперами. Це однозначно призвело б до колапсу банків, повної втрати довіри не тільки до них , але і до влади як такої», - вважає Уманський.

«Я б настійно рекомендував навіть не думати про подібні ініціативи і вже тим більше не озвучувати їх вголос у колі більше трьох осіб", - підкреслив він, уточнивши, що, до нещастя, такі пропозиції з вуст представників влади починають лунати. У свою чергу , виконавчий директор Міжнародного Фонду Блейзера Олег Устенко нагадав, ніж подібна ситуація закінчилася в Аргентині: "у Буенос -Айресі, щоб пом'якшити хвилю невдоволення населення , коли вирішили видавати валютні депозити в песо, довелося на вулиці вивести танки", - зазначив він.

Зі свого боку, колишній заступник голови Національного банку України Сергій Яременко звернув увагу на те , що в умовах, коли Нацбанк не є суверенною установою з проведення монетарної політики, а більша частина платіжних операцій та кредитування відбувається в іноземній валюті, немає сенсу вимагати від НБУ правильного управління економічною ситуацією в країні.

«Ми ж позбавили його (Національний банк - ред.) інструментів впливу на цю ситуацію», - підкреслив Яременко.