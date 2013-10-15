У Сумській області жінка півроку тримала психічно хворого сина в клітці

На Сумщині викрита жінка, яка майже півроку утримувала свого 27-річного психічно хворого сина в клітці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Сумської області, ця інформація надійшла до чергової частини Кролевецького райвідділу міліції у п’ятницю, 11 жовтня.

Згідно із повідомленням, правоохоронці виїхали на місце пригоди. В ході перевірки було встановлено, що мешканка с. Дубовичи Кролевецького району, 1948 року народження, проти волі утримує свого психічнохворого сина у приміщенні, що не пристосоване для проживання.

«У дерев’яній клітці, без одягу ми побачили 27-річного чоловіка, у якого спостерігалось загострення психічного розладу. Нами одразу було викликано бригаду швидкої допомоги Кролевецької ЦРЛ», - повідомив прокурор Кролевецького району Олександр Язиков.

За його словами, чоловік перебував на обліку лікаря-психіатра Кролевецької ЦРЛ, з 2004 року є інвалідом ІІ групи як особа з психічним розладом з дитинства.

За вказаним фактом розпочате кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 146 ч. 2 КК України.

Наразі жінка не затримана, проводяться слідчі дії, направлені на повне, всебічне та об’єктивне встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.