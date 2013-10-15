У Донецьку спіймали шахрая, який 4 роки переховувався від покарання

У Донецьку міліцією затримано зловмисника , засудженого на 5 років позбавлення волі за шахрайство в особливо великих розмірах, який протягом останніх чотирьох років переховувався, аби не відбувати призначеного судом покарання.

Як повідомили УНІАН сьогодні в прес-службі Донецького міськуправління міліції, співробітники сектору розшуку злочинців та безвісти зниклих Донецького міськуправління міліції майже півроку розробляли складну операцію затримання цього зловмисника, який був кандидатом у майстри спорту з боксу і володів зброєю.

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За словами оперуповноваженого карного розшуку Артема Пікалова, правоохоронці не знали, де переховується розшукуваний, тому «зробили так, щоб він сам прибув туди, де його можна буде затримати».

Шахрая затримали в його машині, коли він висаджував пасажира, і «реакція співробітників карного розшуку була настільки швидкою, що затриманий не встиг нічого зробити і чинити опір».

Зараз фігурант знаходиться у слідчому ізоляторі. Шахрай, який раніше присвоїв майже 100 тис доларів в результаті операції з купівлі-продажу нерухомості, нарешті, проведе у місцях позбавлення волі 5 років, згідно з вироком Ленінського райсуду м. Донецька.