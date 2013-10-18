Хлопець задушив неповнолітнього друга через розбитий монітор

У місті Новомосковську Дніпропетровської області вбили 13-річного хлопця. У міліцію про зникнення хлопчика повідомили його батьки. Тіло підлітка знайшли у вигрібній ямі.

Як повідомляє прес-служба ГУ МВС в Одеській області, в день вбивства хлопчик пішов гуляти з друзями. Багато свідків бачили його на зупинці громадського транспорту неподалік місця проживання. Там потерпілий підійшов до знайомого 17-річного хлопця, студента одного з дніпропетровських технікумів. Через деякий час хлопці купили в магазині пиво і пішли у бік недобудованої будівлі.

Співробітники міліції затримали підозрюваного хлопця, опитали його і з'ясували, як розвивалися подальші події. Під час спільного розпивання пива між вбивцею і вбитим виникла сварка через розбитий раніше монітор ноутбука. Старший хлопець, якому було висунуто це звинувачення, схопив молодшого за шию і почав душити, поки останній не перестав дихати. Щоб приховати сліди злочину, він за ноги відтягнув тіло померлого до покинутого туалету. Речі потерпілого залишив на місці злочину. Цінністю порахував тільки мобільний телефон, який забрав з собою і здав у ломбард.

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Юному злочинцеві загрожує до 15 років в'язниці або довічне позбавлення волі.