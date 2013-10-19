У Росії вбили священика, викрали його машину і спалили його будинок

19 жовтня в Білореченську (Росія) увагу співробітників ДПС привернула "Ауді", що з'їхала на узбіччя і врізалася в дерево. У багажнику іномарки вони знайшли тіло настоятеля Свято-Покровського храму Миколи Мезенцева. На голові у нього була кривава рана - пізніше виявилось, що причиною смерті стала черепно-мозкова травма, пише Комсомольська правда.

Правоохоронці невдовзі дізналися, що хтось підпалив будинок священика. Після того, як пожежу загасили, експерти визначили - зловмисник розлив і підпалив у житлі святого отця нафтопродукти.

"Згідно з інформацією, наданою працівниками поліції, які здійснюють оперативний супровід по даній кримінальній справі, до вчинення вказаних злочинів, можливо, причетний місцевий житель, з яким у потерпілого відбувся побутовий конфлікт. Дана версія працівниками СКР буде перевірена слідчим шляхом", - уточнили в прес-службі СУ СК РФ по краю.

У Білореченську подейкують, що отця Миколу вбив хтось із родичів.

Працівники слідчого комітету порушили кримінальну справу за статтями "вбивство", "неправомірне заволодіння автомобілем або іншим транспортним засобом без мети викрадення" і "умисне знищення майна шляхом підпалу".

Розслідування триває.