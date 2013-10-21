Рецидивіст задушив 8-річного хлопчика за відмову випити горілки

Рятувальники виявили тіло восьмирічного хлопчика Олександра Сіділо, зниклого 10 жовтня о Очакові, повідомляють «Новости-N».

Сьогодні вранці тіло дитини викинуло на берег комунально-рятувальної служби Очакова. Виявив його черговий.

Попередньо встановлено, що Олександр Сіділо був задушений неодноразово судимим 30-річним місцевим жителем за відмову випити горілки. Потім рецидивіст викинув тіло хлопчика в лиман.

Слідчим відділом Очаківського МВ УМВС розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ст. 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». Зараз відносно підозрюваного обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.