У Криму почався збір ківі та гранатів (фотогалерея)
14:13, 23 жовтня 2013Суспільство
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У жовтні на території АР Крим збирають врожай ківі та гранатів
Фотокореспондент УНІАН побував на плантаціях радгосп-заводу "Лівадія" в Кореїзі (АР Крим).
У Криму почався збір врожаю ківі
У Криму почався збір врожаю ківі
У Криму почався збір врожаю ківі
У Криму почався збір врожаю ківі
У Криму почався збір врожаю ківі
У Криму почався збір врожаю ківі
У Криму почався збір врожаю гранатів
У Криму почався збір врожаю гранатів
У Криму почався збір врожаю гранатів
У Криму почався збір врожаю гранатів
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