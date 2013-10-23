У Криму почався збір ківі та гранатів (фотогалерея)

14:13, 23 жовтня 2013
Суспільство
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У жовтні на території АР Крим збирають врожай ківі та гранатів

Фотокореспондент УНІАН побував на плантаціях радгосп-заводу "Лівадія" в Кореїзі (АР Крим).

У Криму почався збір врожаю ківі
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