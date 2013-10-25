За невиконання батьківських обов'язків львів'янина засуджено до двох років

У Львові до двох років позбавлення волі засуджено батька, який злісно не виконував обов’язки по догляду за дітьми та позбавив своїх дітей встановлених законом прав і свобод.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури міста Львова, державним обвинувачем прокуратури Личаківського району Львова у суді доведено, що через неправомірні дії батька, двоє його синів, віком 15 та 6 років, роками мешкали в антисанітарних умовах, ніколи не відвідували навчальних закладів та не отримували медичної допомоги.

25 жовтня Личаківським районним судом останнього визнано винним у злісному невиконанні обов’язків по догляду за дітьми (ст. 166 ККУ) та призначено покарання у вигляді 2 років позбавлення волі.

У залі суду засудженого взято під варту.

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Згаданий вирок вступить у законну силу через 30 днів з моменту його проголошення.

Водночас, стосовно його дружини та матері згаданих хлопчиків, яку за результатами психолого-психіатричної експертизи визнано неосудною, застосовуватимуться примусові заходи медичного характеру.

Як повідомляв УНІАН, прокуратурою Личаківського району Львова 4 липня було розпочато кримінальне провадження за ст. 166 КК України за фактом злісного невиконання обов’язків по догляду за дітьми батьками двох неповнолітніх хлопчиків, віком 15 та 6 років.

Було встановлено, що діти мешкали в неналежних, антисанітарних умовах, які є загрозливими для їх життя та здоров’я. Водночас, 15-річний хлопчик ніколи не відвідував навчальні заклади, в обох неповнолітніх виявлено ознаки гіпотрофії м’язів, відставання у фізичному та психомоторному розвитку.

Діти були скеровані на повне медичне обстеження у Львівську міську дитячу клінічну лікарню.

Крім того, прокуратурою району проводилася перевірка чи уповноважені органи місцевого самоврядування вживали належних заходів для надання соціальних послуг цим неповнолітнім.