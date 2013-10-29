Україна готується до проведення міжнародного конгресу виробників феросплавів

Про це повідомила прес-служба Української асоціації феросплавів (УкрФА), пославшись на засідання 24-25 жовтня в Брюсселі робочої групи членів Комітету з організації Міжнародних феросплавних конгресів (ІНФАКОН) , представників Європейської асоціації виробників феросплавів («Евроальяж») і Гендиректорату Дослідження і Інновацій Європейської Комісії та Представництва України при ЄС.

«Основною метою проведення робочої зустрічі було розгляд пропозицій УкрФА з організації майбутнього Конгресу ІНФАКОН -14 в 2015 р. в м. Київ, право на проведення якого було надано Україні за підсумками попереднього Конгресу ІНФАКОН -13, що відбувся в червні 2013 р. в м. Алмати, Казахстан», - сказано в повідомленні. Згідно з повідомленням, на робочій зустрічі членів комітету з організації міжнародних феросплавних конгресів (ІНФАКОН) в Брюсселі, представники УкрФА інформували учасників робочої зустрічі про формування керівних органів конгресу (програмного комітету та розширеного програмного комітету). Також були затверджені основні напрямки тематики конгресу, терміни подачі тез та доповідей, процедури їх рецензування експертами.

«Ми плануємо провести захід на державному рівні» , - процитувала прес -служба голови ради директорів УкрФА Павла Кравченка. Одночасно за засіданні глава програмного комітету конгресу Сергій Грищенко зазначив , що Україна отримала безпрецедентне право на проведення такого заходу. «У нашій галузі це найбільш авторитетний форум , де завжди проходить обмін думками вчених, фахівців, практиків у галузі феросплавного виробництва , розробки нового обладнання, вирішення питань енергоефективності , економічних питань» , - наводяться в повідомленні слова Грищенко. У повідомленні також сказано , що робоча група в Брюсселі домовилася наступне засідання організаційного комітету провести в Україні у квітні 2014 р., в період проведення традиційної щорічної Міжнародної науково -практичної конференції УкрФА з актуальних проблем розвитку феросплавного виробництва.

Як повідомляв УНІАН , українські феросплавні заводи в січні-вересні 2013 року скоротили порівняно з аналогічним період 2012 року загальний обсяг виробництва продукції на 22,4 % - до 623,5 тис. тонн , повідомила Українська асоціація виробників феросплавів (УкрФА) .

Довідка УНІАН. Виробництвом феросплавів в Україні займаються Нікопольський , Запорізький і Стахановський феросплавні заводи. Ця продукція експортується в країни СНД , ЄС , Азії , Африки. Марганцеву руду в країні видобувають Орджонікідзевський і Марганецький гірничо -збагачувальні комбінати. Міжнародні конгреси ІНФАКОН проводяться з 1974 року.

Вони є найбільш авторитетними форумами фахівців феросплавної промисловості , позволяющіемі оцінити рівень техніки та технології у процесах феросплавних переділів , визначити перспективні напрямки розвитку галузі в цілому , окремих виробників зокрема , отримати найбільш повну та актуальну технічну та технологічну інформацію , включаючи дані про новітні розробки у сферах технологічного обладнання , електропечестроенія , шлакопереробки , газоочистки , енергоефективності. У ІНФАКОН , зокрема , входять країни ЄС, Казахстан, Норвегія, Туреччина, Україна, Фінляндія та Південна Африка .