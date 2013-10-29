Херсонського пастуха посадили на п’ять років за недопалок, що спричинив лісову пожежу

Як повідомили УНІАН у Секторі зв’язків з громадськістю УМВС України у Херсонській області, окрім тюремного строку, чоловік зобов’язаний сплатити 220 тисяч гривень матеріальної шкоди лісовому господарству та близько 20 тисяч гривень за проведення різних експертиз.

У СЗГ нагадали, що унаслідок масштабних лісових пожеж у серпні 2012 року на Херсонщині вигоріло 1085 гектарів низового та верхового лісу. У виникненні пожежі було звинувачено 50-річного пастуха, який необережно кинув недопалок у пісок, перемішаний з сухою травою. Спочатку пастух намагався загасити вогонь самотужки, та коли обпікся, втік і 2 дні переховувався у виноградниках, де його затримали міліціонери.

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За даним фактом було порушене кримінальне провадження за ч.2 ст.245 Кримінального Кодексу України «Знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу». За словами пастуха, він не очікував, що кинутий недопалок призведе до таких наслідків.