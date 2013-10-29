Україна піднялася на 145 позицій в отриманні дозволів на будівництво

Україна піднялася відразу на 145 позицій в отриманні дозволів на будівництво - з 186 до 41 місця. Про це йдеться в щорічному рейтингу DoingBusiness, підготовленому Світовим банком (СБ) та Industry Foundation Classes.

У результаті Україна в загальному заліку піднялася з 137 на 112 місце, показавши найбільше зростання показників серед всіх країн.

Варто відзначити, що вирішальну роль у цьому зіграло саме отримання дозволів на будівництво. В інших рубриках (крім реєстрації власності, де також гарне зростання - на 61 позицію), результати країни були менш вражаючими. По захисту інвесторів, підключенню до енергопостачання і вирішенню неплатоспроможності Україна навіть погіршила показники.

"Якщо резюмувати, то області реформ з регулювання в Україні - це отримання дозволів на будівництво, створення підприємств, підключення до системи електропостачання, реєстрація власності, отримання кредитів, оподаткування, здійснення зовнішньої торговельної діяльності та дозвіл неплатоспроможності", - заявив глава регіонального представництва IFC Руфат Алімарданов.

Варто зазначити, що реформування сфери будівництва, яке дало Україні такий приріст показників, неможливе без узгодженої роботи уряду і бізнесу. Так, експерти відзначають роль віце-прем'єра України Олександра Вілкула, який курує даний напрямок.

При цьому багато в чому на поліпшення позиції вплинув закон про реформування у будівельній галузі. "Дуже порадував рейтинг щодо отримання дозволів на будівництво 145 пунктів. Ми дуже сподівалися, але не очікували, що ви так високо оціните. Це нам аванс на майбутнє, щоб ми краще працювали. Ми за основу брали грузинський варіант, грузинський законопроект, він перебуває сьогодні на третьому місці. Ми сьогодні на 41 місці", - зазначив глава Української будівельної асоціації (УБА), що брала активну участь у розробці закону, Лев Парцхаладзе.