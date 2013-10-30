ЗМІ: РФ змінила правила в'їзду для фур, на кордоні з Україною - величезний затор

"Сьогодні, 30 жовтня, з українського боку скупчилося кілька десятків фур. За словами очевидців, не менше 60 ще стоять у відстійнику на нейтральній зоні", - зазначає видання. Причиною скупчення фур є скасування з 28 жовтня ФТС РФ дії книжок міжнародних дорожніх перевезень (МДП) на митниці, підпорядкованій Південному управлінню.

Книжки МДП гарантують сплату митних платежів і дозволяють перевозити вантажі в опечатаних контейнерах, проходячи прикордонні процедури у спрощеному режимі, повідомляє РІА Новости.

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Тепер замість книжок перевізники повинні будуть надавати інші види забезпечення транзиту - митний супровід, надання забезпечення оплати мит грошовими коштами, банківською гарантією, порукою або заставою майна.

Водії скаржаться на те, що вони не були обізнані про зміну правил перетину кордону, і на те, що представники ФМС не можуть дати роз'яснення. На трасі, що примикає до кордону, стоять фури з українськими, турецькими , молдавськими, казахськими та білоруськими номерами.

Тим часом ФМС Росії у вівторок повідомила про те, що поширить заборону книжок МДП на південні митниці країни , а також на Домодєдовську, Шереметьєвську і Внуковську митниці. Раніше ФМС вже скасувала дію книжок МДП на Північному Кавказі, в Приволжі, на Уралі, в Сибіру і на Далекому Сході.

ФТС заявляла, що з 1 грудня має намір повністю припинити співпрацю з Асоціацією міжнародних автомобільних перевізників (АСМАП), яка продає ці книжки в РФ. ФТС звинувачує АСМАП в тому, що асоціація не виконує зобов'язання перед російським бюджетом - не вносить покладені платежі при недоставці товарів. За підрахунками відомства, накопичена заборгованість асоціації складає 20 мільярдів рублів. АСМАП наявність заборгованості заперечує.