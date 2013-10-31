ЗМІ: У Дніпродзержинську з тіл померлих новонароджених зникають органи (відео)

В Україні з пологових будинків зникають немовлята. Органи новонароджених дітей можуть використовувати для виробництва дорогих ліків, повідомляє "Територія обману".

З пологового будинку у Дніпродзержинську почали масово зникати померлі немовлята. Всього за рік померли 26 малюків. В журналах реєстрації надходження та видачі трупів загиблі діти не фіксуються, отже, виявити, де саме похована дитина, і чи була похована взагалі, просто неможливо.

У прокуратурі факт викрадення дітей заперечують, проте куди ділися тіла 26 померлих дітей досі не знають. Ексгумація новонароджених на спеціальному кладовищі виявила, що в тілах не вистачає деяких частин, зокрема спинного мозку чи кісток. Експерти стверджують, що їх могли використовувати під час виробництва дорогих медичних препаратів. Якщо "розібрати" дитину на частини, її тіло може коштувати близько мільйона доларів.

Також існують підозри, що живих малюків можуть викрадати задля продажу у чужі сім'ї за великі гроші.

Попереджаємо, відео містить шокуючі кадри!