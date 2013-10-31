Суд відмовився посадити екс-начальника Врадіївського РВВС під домашній арешт

Як повідомили сьогодні «Новости-N», в процесі щодо "Врадіївської справі" адвокат екс - начальника Врадіївського РВВС кудринський клопотав про зміну запобіжного заходу свого підзахисного на домашній арешт. Проте прокурор виступила проти цього.

Суд, вислухавши думку інших учасників, відправився у дорадчу кімнату. Після наради судді оголосили своє рішення: Кудринский залишається під вартою.

Нагадаємо, підсудний у справі про спробу вбивства і згвалтування мешканки Врадіївки Ірини Крашковой капітан міліції Євген Дрижак заявив, що вів власне розслідування "Врадіївської справи".