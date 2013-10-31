«Епіцентр» придбав мережу будівельних гіпермаркетів «Нова Лінія»

Компанія Dragon Capital Investments Limited здійснила операцію з продажу контрольного пакету акцій рітейлера будівельних матеріалів «Нова Лінія» компанії «Оферент», що входить до групи компаній «Епіцентр».

Як повідомила УНІАН прес-служба Dragon Capital, сторони не коментують умови операції, посилаючись на конфіденційність.

«Для нас придбання «Нової Лінії» - наступний виток стратегічного розвитку нашого бізнесу. Ми упевнені, що це зміцнить лідируючі позиції групи «Епіцентр» на ринку DIY-рітейла, дозволить посилитися у новому форматі і створить всі умови для повного задоволення потреб покупців», - цитує прес-служба Dragon Capital представника «Епіцентру» Юрія Симоненка.