Держзем має намір зробити реєстрацію земельних ділянок безкоштовною

Про це заявив керівник відомства Сергій Тимченко у своїй статті для «Дзеркала Тижня».

«Серед найближчих завдань, які ставить перед собою Держземагентство: упорядкування видів та змісту землевпорядної документації, скасування плати за державну реєстрацію земельних ділянок, заміна обов'язковості розробки проектів з сівообігу на просту декларацію аграріїв про їх дотримання» , - зазначив Тимченко.

За словами голови Держземагентства, за останні два роки відомство запустило електронний кадастр, ліквідувало земельні комісії, кардинально спростивши процес узгодження проектів відведення, ввело відповідальність чиновників за порушення термінів узгодження землевпорядної документації .

«Ми відмовилися від моделі дорогого й тривалого розмежування земель за бюджетні кошти, замінивши її моделлю їхнього безкоштовного розмежування згідно закону, а також законодавчо розблокували проведення земельних торгів», - підкреслив він.

Як зазначив у своїй статті Тимченко, Україна серйозно просунулася вперед у питанні реєстрації власності, що стало однією з головних причин прогресу в останньому міжнародному рейтингу Doing Bussiness за 2014 рік - наша країна піднялася відразу на 25 позицій.

«Все це свідчить тільки про одне - процес іде, земельні відносини в країні з кожним днем переходять з «сірої області» корупційної вседозволеності в рамки законності, що в свою чергу найсприятливішим чином позначиться на ефективності управління головним надбанням України - її земельними ресурсами», зазначив голова Держземагентства.