У Китаї в результаті обвалу лазні п`ятеро осіб загинуло, 12 поранено

Обвал стався увечері у четвер в селищі Гугучжай повіту Синьсян. На момент події в будівлі лазні перебувало 17 осіб, всі їх було направлено до лікарень, проте п`ятеро померли від одержаних поранень.

Стан решти поранених стабільний, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на китайські ЗМІ.

Причини події з`ясовуються.