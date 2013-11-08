У Китаї в результаті обвалу лазні п`ятеро осіб загинуло, 12 поранено

08:52, 08 листопада 2013
Суспільство
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У Китаї жертвами обвалу перекриття в будівлі двоповерхової лазні в провінції Хенань стало п`ятеро осіб, ще 12 дістали поранення.

Обвал стався увечері у четвер в селищі Гугучжай повіту Синьсян. На момент події в будівлі лазні перебувало 17 осіб, всі їх було направлено до лікарень, проте п`ятеро померли від одержаних поранень.

Стан решти поранених стабільний, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на китайські ЗМІ.

Причини події з`ясовуються.

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