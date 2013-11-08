У Китаї в результаті обвалу лазні п`ятеро осіб загинуло, 12 поранено
08:52, 08 листопада 2013Суспільство
312 0
У Китаї жертвами обвалу перекриття в будівлі двоповерхової лазні в провінції Хенань стало п`ятеро осіб, ще 12 дістали поранення.
Обвал стався увечері у четвер в селищі Гугучжай повіту Синьсян. На момент події в будівлі лазні перебувало 17 осіб, всі їх було направлено до лікарень, проте п`ятеро померли від одержаних поранень.
Стан решти поранених стабільний, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на китайські ЗМІ.
Причини події з`ясовуються.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter