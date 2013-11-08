S&P знизило рейтинг Франції

Як повідомляє Dow Jones Newswires, агентство підтвердило короткостроковий рейтинг Франції "А-1+".

"Ми вважаємо, що реформи уряду Франції у сфері оподаткування, а також ринків товарів, послуг і праці не зможуть значно збільшити середньострокові перспективи зростання країни, а зберігається високий рівень безробіття знижує можливість подальших заходів у сфері фіскальної політики", - йдеться в прес-релізі агентства.

Стабільний прогноз відображає очікування агентства щодо прихильності уряду Франції стримування держборгу, який, як передбачається, досягне максимальної позначки в 86 % від ВВП у 2015 році.

Пониження оцінки кредитної здатності Франції вироблено через кілька днів після розповсюдження прогнозів економістів про те, що бюджетний дефіцит країні в 2014 році не вдасться зменшити до рівня нижче 3%.

"Ми прогнозуємо, що зростання реального ВВП в поточному році буде близьким до нуля, потім піде циклічне відновлення в середньому трохи вище , ніж на 1 % в 2014-2015 роках", - зазначають S&P.