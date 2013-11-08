Авіаквитки в Європу за 1 гривню: акція сервіса онлайн бронювання авіаквитків Senturia

Окрім гарантованих привілеїв, які отримає кожен учасник, в фіналі акції буде проводитись розіграш сертифікатів на отримання привілеїв до будь-якої столиці Європи — на вибір учасників.

Для участі в акції необхідно до 20 листопада здійснити покупку авіаквитків на сайті http://senturia.ua/, оплативши їх карткою VISA, й зареєструватись в якості учасника, заповнивши спеціальну форму на сайті.

В якості гарантованих привілеїв від компанії Senturia кожному учаснику акції буде надана знижка на авіаквитки у розмірі 222 гривень. Знижкою можна скористатися для наступної покупки авіаквитків карткою VISA на сайті senturia.ua

Іншим приємним бонусом для кожного, хто буде приймати участь в акції, стане автоматична реєстрація у програмі лояльності Senturia-VIP. Участь в даній програмі лояльності надає клієнту такі привілеї, як звільнення від сервісних зборів Senturia у випадку внесення змін або необхідності повернення куплених авіаквитків, а також постійна допомога й консультації персональних менеджерів з приводу онлайн-бронювання, та навіть - бронювання і скасування авіаквитків в телефонному режимі.

В фіналі акції 22 листопада 2013 року відбудеться визначення учасників, які отримають 10 сертифікатів на отримання авіаквитків до будь-якої європейської столиці в обидва кінці з вильотом з Києва. .

Senturia.ua - це сервіс онлайн-бронювання авіаквитків в будь-яку точку земної кулі. Компанія входить до 10-ки найбільших it-компаній України — по версії “Форбс”, а також входить до числа лідерів російського ринку (http://senturia.ru).