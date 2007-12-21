Керівником «Нафтогазу України» може бути призначений Ілля Рибчич

Новим головою правління НАК «Нафтогаз України» може бути призначений Ілля РИБЧИЧ. Про це кореспондентові УНІАН повідомив інформований співрозмовник у Міністерстві палива і енергетики України.

«РИБЧИЧ вже провів кілька зустрічей, на яких обговорювався можливий персональний склад правління НАК «Нафтогаз України», а також кандидатури на ключові посади в компанії», - сказав він.

«Під час зустрічей Ілля РИБЧИЧ інформував присутніх, що його кандидатура вже пройшла узгодження у прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО», - сказав співрозмовник агентства. За його словами, вирішальну роль у виборі кандидатури нового глави «Нафтогазу України» відіграв великий досвід І.Рибчича у керівництві галуззю.

«Він двічі посідав посаду керівника доньки «Нафтогазу» - компанії «Укргазвидобування» і двічі - заступника голови правління самої НАК», - сказав співрозмовник агентства.

Довідка УНІАН. І.Рибчич народився 1 серпня 1949 р. в с. Ільник Турківського району Львівської області. Освіта вища. Закінчив Івано-франківський інститут нафти і газу. Кандидат технічних наук. 1986-1996 рр. - керівник Хрестищенського управління бурових робіт. 1996 р. - керівник ДП "Укрбургаз" АТ "Укргазпром". 1997-1998 рр. - член правління АТ "Укргазпром", заступник голови правління AТ "Укргазпром". З листопада 1998 по червень 2003 рр. - генеральний директор ДК "Укргазвидобування" НАК "Нафтогаз України". З 16 лютого 1999 р. - член правління НАК "Нафтогаз України".

2003-2004 рр. - головний радник голови правління НАК "Нафтогаз України". З липня 2004 по жовтень 2005 рр. - заступник голови правління НАК "Нафтогаз України". З березня 2005 по вересень 2006 рр. - генеральний директор ДК "Укргазвидобування" НАК "Нафтогаз України".

І.Рибчич також є членом наглядової ради "Укргазпромбанку".

На останніх парламентських виборах І.Рибчич балотувався в народні депутати за списком (№90) блоку "НУ-НС".