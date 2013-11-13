У Харкові грабіжники напали на обмінник і побили двох росіян

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю головного управління МВС України в Харківській області, сьогодні близько 6:30 до чергової частини Московського райвідділу надійшло повідомлення про те, що по вулиці Академіка Павлова на парковці біля супермаркету «Таргет» відбувається бійка.

На місці події працівники слідчо-оперативної групи встановили, що конфлікт стався біля обмінного пункту валют. Невідомі особи намагалися заволодіти грошима українського підприємця, який є власником пункту обміну валют.

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Від дій зухвалих зловмисників також постраждали громадяни Росії, які опинилися в епіцентрі подій - саме в цей час вони здійснювали обмін своєї національної валюти. Двоє росіян отримали незначні тілесні ушкодження, їм надано необхідну медичну допомогу.

Після скоєння нападу невідомі особи швидко зникли з місця події.

Через декілька хвилин вони вчинили безлад на території одного з ресторанів Московського району – розтрощили вікна та скляні двері закладу і також швидко зникли.

На даний момент міліція розшукує зловмисників, опитує свідків події і встановлює також суму збитків, заподіяних обмінному пункту та ресторану.

Дана подія внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 187 ККУ (розбій).

Як повідомляв УНІАН, вчора, 12 листопада, в Харкові четверо молодиків скоїли збройний розбійний напад на ювелірний магазин. Під час затримання зловмисників були поранені охоронець магазину та міліціонер.