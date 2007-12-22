СБУ виявила поблизу держкордону склад контрабандної побутової техніки

У Львівській області співробітники Служби безпеки України виявили поблизу державного кордону склад контрабандної побутової техніки.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, у даний час здійснюються заходи зі з’ясування походження вантажів, триває експертна оцінка товарів. За попередніми даними, йдеться про товари на суму близько 8 млн. грн.

Згідно з оперативною інформацією, на складі зберігалася техніка, яка у протиправний спосіб була завезена на територію України у ході масштабних злочинних оборудок. Один з епізодів саме цих контрабандних перевезень було розкрито 20 грудня, коли вночі оперативною групою Головного управління БКОЗ СБ України та Управління СБУ у Львівській області, у взаємодії з військовослужбовцями Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України поблизу селища Судова Вишня Львівської області було виявлено чотири порожніх вантажних автомобілі з польською реєстрацією.

У ході перевірки встановлено, що зазначені автомобілі з вантажем високоліквідної електропобутової техніки напередодні перетнули державний кордон України у пункті пропуску "Шегині" Західної регіональної митниці без проведення митного оформлення. У подальшому зловмисники перемістили контрабандний вантаж на автотранспортні засоби з українською реєстрацією.

За результатами першочергових оперативно-розшукових заходів співробітниками Служби безпеки України встановлено місце перевантаження зазначених автомобілів, де було виявлено ще один польський автомобіль з вантажем плазмових телевізорів на суму майже 1 млн. 300 тис. грн. За даним фактом слідчими УСБУ в Львівській області порушено кримінальну справу.

Вказана спільна операція – один із вагомих результатів діяльності Західного відділення міжвідомчого оперативного штабу з протидії контрабанді, створеного при СБ України, до складу якого входять Держмитслужба, Держприкордонслужба, МВС, Державна податкова адміністрація України. Тривають невідкладні оперативно-розшукові заходи, метою яких є встановлення й притягнення до відповідальності усіх, хто причетний до організації та функціонування даного контрабандного каналу.