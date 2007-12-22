Костенко: Україну не злякає ціна $300 за газ, але за однієї умови

Лідер Української народної партії, народний депутат Юрій КОСТЕНКО переконаний, що українсько-російські відносини мають бути партнерськими і взаємовигідними.

Як передає кореспондент УНІАН про це Ю.КОСТЕНКО заявив в Івано-Франківську на зустрічі із партійним активом УНП. Відповідаючи на запитання, що стосувалося нової ціни на газ для України, лідер УНП зазначив, що Росія йде на поступки, коли бачить національну позицію уряду. «Росія йде на поступки, коли вона бачить національну позицію уряду, - наголосив політик. – Але Росія не бачила цієї позиції в жодному українському уряді. І, якщо новий демократичний уряд буде відстоювати національні інтереси, то нам не страшна ціна 179,5 доларів за тисячу кубометрів».

«Для України не була б страшна ціна за газ і в 300 доларів, але за однієї умови, коли б ми збалансували українсько-російські відносини, - зауважив він. – Це мають бути партнерські стосунки і взаємовигідні».

На думку Ю.КОСТЕНКА, треба врегулювати питання оплати базування Чорноморського флоту, транзитні перевезення територією України, яка ще здійснюється за цінами Радянського Союзу, розширення ринку збуту продукції українських сільськогосподарських товаровиробників, військово-промислового комплексу та інші моменти.

При цьому Ю.КОСТЕНКО навів приклад Польщі, яка відстояла свої національні інтереси перед Росією, коли та перестала купувати польське м’ясо: «Поляки жорстко поставили питання про відновлення поставок свого м’яса, інакше вони заблокують вступ Росії в СОТ. І Росія погодилась купувати їх м’ясо».