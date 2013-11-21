В Україні близько 9% ринку сигарет перебуває в «тіні»

Близько 9% ринку тютюнової продукції України знаходиться в «тіні» і не сплачують акцизний збір.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ході прес-конференції заявив міністр доходів і зборів України Олександр Клименко.

«Приблизно 9% ринку тютюнової продукції знаходиться в тіні, а якщо брати питому вагу оплати акцизів, то якраз тютюнова галузь дає 70% наповнення акцизного збору» , - сказав Клименко.

За його словами, для повної легалізації тютюнового ринку в Україні міністерство вважає за необхідне впровадження електронної акцизної марки.

Один з варіантів такої єдиної автоматичної системи електронного контролю за виробництвом та обігом тютюнових виробів сьогодні представили міністерству найбільші виробники сигарет в Україні. Запропонована ними система Codentify передбачає автоматичне нанесення унікального коду на кожну пачку і блок сигарет, на основі якого співробітники Міндоходов і споживачі зможуть перевірити оригінальність продукції.

Міністр зазначив, що вітає готовність учасників ринку перейти на електронну акцизну марку.

«Міністерство вже тривалий час вивчає можливість введення електронної акцизної марки. Зі свого боку я вітаю готовність учасників ринку готовність автоматизувати системи контролю», - додав Клименко.

При цьому він зазначив, що цей проект не є фінальним і міністерство розглядає ряд інших пропозицій.

Як раніше повідомляв УНІАН, з 1 вересня в Україні були введені нові акцизні марки для алкогольних напоїв і тютюнових виробів. Марки є паперовими і мають графічний захисний елемент, а також фонові сітки (для алкоголю - не менше чотирьох, для сигарет - трьох), які, як очікується, не дозволять зловмисникам підробляти акцизні марки.

Разом з тим, у вересні Міндоходов вже заявляло про можливість введення електронної акцизної марки з січня 2014 року з метою припинення контрабанди підакцизних товарів - включаючи алкоголь, тютюнові вироби і навіть нафтопродукти.