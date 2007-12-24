Російськомовного кіно в Україні більше не буде

Усі копії іноземних фільмів мають перекладатися українською мовою.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення Конституційного Суду України було оприлюднене сьогодні головою КС Андрієм СТРИЖАКОМ.

Рішення було ухвалене на підставі конституційного подання 60 народних депутатів України про офіційне тлумачення положень ч.2 ст.14 Закону України «Про кінематографію».

Автори подання наголошували, що відповідна норма закону, якою визначається порядок розповсюдження іноземних фільмів на території України, трактується неоднозначно, а також сумнівно застосовується.

Конституційний Суд, розглянувши цю справу, прийняв рішення, що усі іноземні фільми перед розповсюдженням в Україні в обов’язковому порядку повинні бути дубльовані або озвучені чи субтитровані державною мовою. Тобто іноземні фільми не підлягають розповсюдженню та демонструванню в Україні, якщо вони не дубльовані або не озвучені чи не субтитровані державною мовою.

При цьому центральний орган виконавчої влади у галузі кінематографії не має права надавати ні юридичним, ні фізичним особам – суб’єктам кінематографії право на розповсюдження і демонстрування таких фільмів та видавати відповідне державне посвідчення. А.СТРИЖАК підкреслив, що йдеться про усі фільмокопії, які розповсюджуються на території України.

За його словами, КС проаналізував Конституцію, закони України, міжнародні акти, ратифіковані Україною, і дійшов висновку, що обов’язкове дублювання фільмів українською мовою не порушуватиме прав національних меншин.