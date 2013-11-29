У Запоріжжі грабіжник загинув при спробі втечі від міліції

Спроба двох зловмисників обікрасти квартиру на восьмому поверсі завершилася трагедією. Намагаючись втекти через балкон, один із злодіїв зірвався вниз, повідомляє ГУ МВС в Запорізькій області.

О п’ятнадцятій на другу дня на лінію 102 зателефонував один з мешканців Шевченківського району м. Запоріжжя, який повідомив, що до сусідньої квартири, розташованої на восьмому поверсі багатоповерхівки, відчинивши дверний замок, проникли двоє невідомих.

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За вказаною адресою терміново виїхав наряд патрульної служби міліції. Прибувши на місце події, правоохоронці впевнилися, що дверний замок на вхідних дверях зламано. Коли ж увійшли до квартири, «незвані гості» вже знаходилися на балконі, маючи намір втекти. Один з них повис на перилах, а другий – зірвався вниз. І якщо першого патрульні витягли нагору та передали слідчо-оперативній групі, то для його подільника падіння з висоти восьмого поверху виявилося фатальним: чоловік загинув на місці пригоди. Наразі за фактом проводиться перевірка, яка встановить всі обставини квартирної крадіжки з трагічним фіналом.