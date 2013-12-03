Путін готує указ про об'єднану ракетно-космічної корпорації РФ і України

Як повідомили УНІАН в прес- службі Дніпропетровської облдержадміністрації, про це заявив сьогодні у Дніпропетровську під час відвідання ВО «Південний машинобудівний завод» та КБ «Південне» заступник голови уряду Російської Федерації Дмитро Рогозін.

За інформацією прес-служби ОДА, на «Південмаші» сьогодні відбулася нарада щодо реалізації спільних космічних проектів між РФ та Україною під головуванням віце-прем’єр-міністра України Юрія Бойка та Рогозіна. Також в ній взяли участь керівники підприємств космічної галузі Дніпропетровщини та Росії.

Нарада пройшла без присутності преси.

Як повідомляє прес-служба, «Південмаш» та КБ «Південне» «презентували свої виробничі потужності та запропонували російській стороні низку напрямків щодо реалізації спільних космічних проектів»

«Південмаш» та КБ «Південне» обговорили з російською делегацією низку напрямків щодо реалізації спільних космічних проектів.

«Космічна промисловість повинна розвиватися, консолідувати найкращі інтелекти. Сьогодні Росія стоїть на порозі великих змін, і у зв'язку з цим ми готові до найгнучкіших кроків у плані нарощування кооперації. Ми готові піти так далеко, як готові піти ви», - цитує прес-служба ОДА Рогозіна.

Бойко та Рогозін відвідали виробничий цех №55 «Південмашу», де їм продемонстрували складальне виробництво ракетно-космічної техніки, зокрема, ракети-носія для програми «Sea Launch», новітні розробки авіаційних шасі та інші зразки продукції.