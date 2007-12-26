У Ніжині створять музей спогадів про місто

У Ніжині Чернігівської області створюють музей, у якому зберігатимуться спогади про місто.

Як повідомив УНІАН начальник управління культури Ніжинської міської ради Леонід ШАГАН, була проведена акція "Згадай про Ніжин", у рамках якої всі бажаючі могли надіслати вітальні новорічні листівки своїм друзям і знайомим в Україні та за кордон. Всього розіслано близько 20 тисяч таких листівок.

Як зазначив Л.ШАГАН, організатори сподіваються на відповіді із розповідями про Ніжин, а також враженнями від перебування у ньому. Записи на дисках поповнять фонотеку музею.

"Це буде музей історії живих голосів ніжинців. Адже Ніжин – перехрестя доль незвичайних людей", - сказав він.

Нині у музеї, що діятиме у міському будинку книги, є 50 аудіозаписів. Голоси відомих земляків, приміром Марії Заньковецької чи Марка Бернеса, планують знайти у фонотеках, інші – записати наживо.