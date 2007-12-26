При формуванні проекту державного бюджету на 2008 рік голова Житомирської облради Ірина СИНЯВСЬКА пропонує запровадити коефіцієнт щільності проживання населення.

Про це І.Синявська повідомила в інтерв`ю УНІАН під час робочої поїздки до Романівського району Житомирської області. Відповідаючи на запитання: "Які пропозиції чи корективи будуть від Житомирської області до нової редакції держбюджету на 2008 рік, яка нині розробляється урядом?", І.Синявська зазначила, що, як і завжди, нині Житомирську область цікавить одне - запровадження коефіцієнту щільності.

"Щільність проживання населення Житомирської області середня - 42-45 осіб на кв. км. Водночас у нас є райони, які мають щільність 20 осіб на кв. км. А на сході України ця щільність становить 78-81 особа на кв. км, тобто, якщо ми за однаковими нормативами фінансуватимемо культуру, освіту, охорону здоров`я різних регіонів України, то такі території, як Житомирська область, будуть знову дуже багато втрачати у фінансовому плані", - сказала І.Синявська.

Вона також зазначила, що при формуванні держбюджету на 2008 рік Житомирську область також цікавлять державні програми соціально-економічного розвитку і реформування житлово-комунального господарства.

Водночас, голова Житомирської облради відзначила, що, на її думку, “за три дні або навіть за два тижні зробити новий проект державного бюджету неможливо”. І.Синявська пропонує приймати нинішню редакцію держбюджету на 2008 рік за основу, а потім поступово, по окремих розділах, враховуючи пропозиції територій, вносити зміни.