Середня вартість житла на вторинному ринку Києва зросла

Середня вартість житла на вторинному ринку Києва за минулий тиждень (з 17 по 24 грудня) зросла на 0,24% (6 доларів) – з 2482 дол. до 2488 дол. за 1 кв.м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «Канзас» (Київ).

За даними компанії, індекс цінового очікування вторинної житлової нерухомості Києва за минулий тиждень зріс до плюс 0,2%. Поточна поведінка індексу цінового очікування дає підстави говорити про процес цінових коливань на ринку житлової нерухомості Києва.

Значення індексу прибутковості вторинного житла за листопад 2007 р. становило 2% за місяць.

Експерти відзначають, що індекс прибутковості вторинного київського житла був у 2,4 раза більше середньозваженої ставки прибутковості за довгостроковими банківськими депозитами (у жовтні ц.р. – 10%), що робить вкладення коштів в нерухомість більш прибутковим.

За даними компанії, середня вартість житла на вторинному ринку Києва за період з 10 по 17 грудня знизилася на 8 дол. – з 2490 дол. до 2482 дол. за 1 кв.м.