Міністр економіки назвав першочергові завдання консультативної ради

При Міністерстві економіки планується створити консультативно-дорадчу раду з питань економічної політики.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Мінекономіки, про це міністр економіки Богдан ДАНИЛИШИН повідомив сьогодні під час робочої наради з провідними економістами і вченими щодо ключових питань соціально-економічного розвитку України.

Першочерговими завданнями Ради мають стати розробка антиінфляційної програми, заходи щодо економічного стимулювання і впровадження проблем енергозбереження, розробка проекту закону про розділення продукції, про шляхи подолання негативного сальдо зовнішньоторговельного балансу.

Учасники наради зійшлися в думці, що найближчим часом необхідно розробити комплексну стратегію розвитку держави, яка відповідатиме сучасним викликам, пов`язаним із впливом внутрішніх і зовнішніх чинників світової фінансової кризи, глобальною зміною клімату, а також критичним зношенням виробничих фондів.

Участь в нараді взяв участь директор Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Ігор БУРАКОВСЬКИЙ, директор Інституту стратегічних оцінок Анатолій ГАЛЬЧИНСЬКИЙ, директор Інституту економіки і прогнозування Національної академії наук Валерій ГЕЄЦЬ та інші.