Останні призначення, зроблені Кабміном

*** Кабінет міністрів України призначив Віктора БАРАНЧУКА заступником міністра з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

Як повідомляється на сайті уряду, відповідне розпорядження №1221-р прийнято на засіданні Кабміну 24 грудня.

*** Кабінет Міністрів України розпорядженням від 24 грудня 2007 р. № 1222-р призначив Олександра ШЕВЧЕНКА заступником міністра аграрної політики України.

Розпорядження розміщено на сайті уряду.

*** Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням призначив першим заступником міністра охорони навколишнього природного середовища Степана ЛИЗУНА, звільнивши його з посади заступника міністра.

Відповідне розпорядження (№1219-р від 24 грудня) розміщено на сайті Верховної Ради.

Крім того, іншим своїм розпорядженням (№1218-р від 24 грудня) Кабмін звільнив з посади заступника міністра охорони навколишнього природного середовища Володимира КУЗЬМЕНКА.

Нагадаємо, С.ЛИЗУН обіймав посаду заступника міністра охорони навколишнього природного середовища з 10 серпня 2006 року, а до цього з 31 серпня 2001 року обіймав посаду першого заступника міністра.

*** Кабінет міністрів України звільнив з посади чотирьох заступників міністра вугільної промисловості.

Про це говориться в розпорядженнях Кабміну №1213-№1216 від 24 грудня, розміщених на Урядовому порталі.

Звільнені з посад Володимир ФІЧЕВ, Дмитро ПЕТРЕНКО, Анатолій БОЛОТОВ. Крім того, звільнений від виконання обов`язків заступник міністра вугільної промисловості Юрій ХУДЯКОВ.

Кадрові рішення щодо перших заступників міністра вугільної промисловості Бориса ЯЩЕНКА і Юрія ЗЮКОВА поки що не оприлюднені.

*** Кабінет міністрів України призначив Юрія ГРЯДУЩОГО заступником міністра вугільної промисловості.

Про це говориться у розпорядженні Кабміну №1217 від 24 грудня, розміщеному на Урядовому порталі.

*** Кабінет Міністрів призначив Тетяну ГРИЦУН заступником голови Державного казначейства України.

Як повідомляється на сайті уряду, відповідну постанову №1212-р ухвалено на засіданні Кабміну 24 грудня.

Іншим розпорядженням - №1211-р - з цієї посади звільнено Юрія ЗОЦА.

*** Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням призначив заступником міністра промислової політики України Віктора ПАДАЛКУ.

Відповідне розпорядження (№1220-р від 24 грудня) розміщено на сайті Верховної Ради.

*** Кабінет Міністрів скоротив посади заступників міністра України у зв’язках з Верховною Радою та іншими органами державної влади.

Як повідомляється на сайті уряду, відповідну постанову №1402 прийнято на засіданні Кабміну 24 грудня.

Як повідомлялося, в міністра у зв’язках з Верховною Радою було, згідно зі штатом, двоє заступників.