Останні призначення, зроблені Кабміном
Розпорядження розміщені на урядовому порталі
*** Кабінет міністрів України призначив Віктора БАРАНЧУКА заступником міністра з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.
Як повідомляється на сайті уряду, відповідне розпорядження №1221-р прийнято на засіданні Кабміну 24 грудня.
*** Кабінет Міністрів України розпорядженням від 24 грудня 2007 р. № 1222-р призначив Олександра ШЕВЧЕНКА заступником міністра аграрної політики України.
Розпорядження розміщено на сайті уряду.
*** Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням призначив першим заступником міністра охорони навколишнього природного середовища Степана ЛИЗУНА, звільнивши його з посади заступника міністра.
Відповідне розпорядження (№1219-р від 24 грудня) розміщено на сайті Верховної Ради.
Крім того, іншим своїм розпорядженням (№1218-р від 24 грудня) Кабмін звільнив з посади заступника міністра охорони навколишнього природного середовища Володимира КУЗЬМЕНКА.
Нагадаємо, С.ЛИЗУН обіймав посаду заступника міністра охорони навколишнього природного середовища з 10 серпня 2006 року, а до цього з 31 серпня 2001 року обіймав посаду першого заступника міністра.
*** Кабінет міністрів України звільнив з посади чотирьох заступників міністра вугільної промисловості.
Про це говориться в розпорядженнях Кабміну №1213-№1216 від 24 грудня, розміщених на Урядовому порталі.
Звільнені з посад Володимир ФІЧЕВ, Дмитро ПЕТРЕНКО, Анатолій БОЛОТОВ. Крім того, звільнений від виконання обов`язків заступник міністра вугільної промисловості Юрій ХУДЯКОВ.
Кадрові рішення щодо перших заступників міністра вугільної промисловості Бориса ЯЩЕНКА і Юрія ЗЮКОВА поки що не оприлюднені.
*** Кабінет міністрів України призначив Юрія ГРЯДУЩОГО заступником міністра вугільної промисловості.
Про це говориться у розпорядженні Кабміну №1217 від 24 грудня, розміщеному на Урядовому порталі.
*** Кабінет Міністрів призначив Тетяну ГРИЦУН заступником голови Державного казначейства України.
Як повідомляється на сайті уряду, відповідну постанову №1212-р ухвалено на засіданні Кабміну 24 грудня.
Іншим розпорядженням - №1211-р - з цієї посади звільнено Юрія ЗОЦА.
*** Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням призначив заступником міністра промислової політики України Віктора ПАДАЛКУ.
Відповідне розпорядження (№1220-р від 24 грудня) розміщено на сайті Верховної Ради.
*** Кабінет Міністрів скоротив посади заступників міністра України у зв’язках з Верховною Радою та іншими органами державної влади.
Як повідомляється на сайті уряду, відповідну постанову №1402 прийнято на засіданні Кабміну 24 грудня.
Як повідомлялося, в міністра у зв’язках з Верховною Радою було, згідно зі штатом, двоє заступників.