Прокуратура передала до суду справу щодо знищення валу Успенського бастіону

Прокуратурою міста Києва закінчено досудове слідство та направлено до суду кримінальну справу, порушену за фактом руйнування земляного валу Успенського бастіону на території державного підприємства «Культурно-мистецький та музейний комплекс «Мистецький Арсенал».

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Києва, до кримінальної відповідальності за ч. 4 ст. 298 Кримінального кодексу України притягнуто посадовця Дирекції з реконструкції та будівництва - відокремленого структурного підрозділу державного підприємства «Культурно-мистецький та музейний комплекс «Мистецький арсенал», який, будучи обізнаним про історичний статус земляного валу Успенського бастіону Старопечерської фортеці, надав вказівку працівникам підрядної організації знести частину валу.

У свою чергу, внаслідок несумлінного виконання своїх службових обов’язків керівник виробничої дільниці приватного підприємства, не маючи будь-якої проектно-кошторисної та дозвільної документації, дав вказівку підлеглим працівникам на знесення частини вказаного валу. Органами досудового слідства його дії кваліфіковані за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України.

Крім цього, на вимогу заступника генерального прокурора України - прокурора міста Києва Євгена БЛАЖІВСЬКОГО підрядною організацією проведено роботу з відновлення зруйнованого земляного валу.

Як повідомляв УНІАН, 30 серпня 2007 року під час проведення реконструкції на території комплексу “Мистецький Арсенал” було зруйновано земляний вал Успенського бастіону.

За дорученням заступника генерального прокурора України – прокурора міста Києва Євгена БЛАЖІВСЬКОГО органами прокуратури столиці було порушено кримінальну справу за фактом руйнування зазначеного валу (ст. 298 Кримінального кодексу України).

У ході розслідування справи слідчим прокуратури столиці зібрано достатньо доказів та 21 листопада пред’явлено обвинувачення службовим особам комплексу “Мистецький Арсенал” і підприємства «ІНАПіК», що проводило будівельні роботи.