У центрі Києва автомобіль збив на тротуарі п`ятьох пішоходів

Вчора близько 20-ї години у Києві на тротуарі вулиці Грушевського автомобіль "Нісан" збив п`ятьох пішоходів (фоторепортаж).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, автомобіль рухався саме тротуаром з боку вул. Садової у напрямку вул. Шовковичної. Не впоравшись з керуванням, він наїхав на п`ятьох осіб, після чого некерований автомобіль вдарився у дерево.

Внаслідок ДТП важко травмовано не лише п`ятьох пішоходів, а й трьох пасажирів "Нісана". Серед потерпілих в автомобілі 23-річна донька водія, яка госпіталізована з двома відкритими переломами. Водій "Нісана" не постраждав.